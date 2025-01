Savona, trasformazione del teatro Chiabrera in istituzione, interpellanza di Santi

Il Comune prevede di trasformare il teatro Comunale in istituzione entro l'anno, come deliberato nell'ultima giunta.

Si tratterebbe di una sorta di cessione di ramo d'azienda, con l'autonomia operativa da parte del teatro ma controllo pubblico. Su questa decisione il consigliere di minoranza Piero Santi ha presentato un'interpellanza.

"Constatato che si tratta di un argomento che avrà grande impatto sulla città - scrive Santi - che andrà a coinvolgere di fatto tutta la cultura savonese" il consigliere chiede al Comune di riferire in Consiglio "sull'argomento in maniera da conoscere modalità e tempi di attuazione della trasformazione e come intende operare l'amministrazione comunale".