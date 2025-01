San Francesco di Sales, il vescovo Marino: "Non è vero che non si crede più, la fede si esprime in altre maniere"

"Il 'nero' e l’ingiustizia vanno certamente riconosciuti e denunciati ma mi piacerebbe che i giornalisti raccontassero anche storie positive". È l'invito che il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino ha rivolto agli operatori dell'informazione durante l'incontro "Giornalisti di Speranza oggi?" per la memoria liturgica del patrono san Francesco di Sales questa mattina negli Appartamenti di Pio VII. L'evento si è tenuto a cura del Servizio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e nell’ambito della seconda visita pastorale del vescovo.

"Per me incontrare i giornalisti è sempre un momento per capire insieme cosa significa essere giornalisti, ossia essere testimoni di speranza, che in casi estremi significa essere anche martiri, come in quello di Cecilia Sala, esempio di testimonianza coraggiosa che riconosce il filo della speranza - ha aggiunto monsignor Marino - Giustamente papa Francesco insiste nel dire che la speranza non illude. La speranza non è facile da trovare per i giornalisti, ci vuole coraggio per testimoniare con una speranza che va cercata come l’acqua sorgiva. Mentre si racconta il 'nero', la non speranza, si può raccontare anche la speranza".