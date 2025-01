Carcere mai realizzato a Passeggi, l'ex sindaco Ruggeri assolto dalla Corte dei Conti

Non ci sono state responsabilità per la mancata realizzazione del carcere in località Passeggi tra Savona e Quiliano che sarebbe dovuto costare circa 75 milioni di euro.

Questa la decisione della Corte dei Conti di Genova nei confronti dell'ex sindaco Carlo Ruggeri e l'ex funzionario del settore urbanistica Ennio Rossi che secondo l'organo ligure dello Stato non dovranno neanche risarcire.

L'organo ligure dello stato contestava infatti ai 18 soggetti, tra cui proprio l'ex primo cittadino, un presunto danno erariale di 4.8 milioni in quanto il carcere non era mai stato costruito. A svolgere le indagini era stati i militari della guardia di Finanza genovese con la delega della Procura Contabile Ligure dopo che era giunta una segnalazione da parte dell'impresa che si era aggiudicata l'appalto per la costruzione. Il contratto con la stessa era stato poi sciolto dal Ministero (la ditta fece causa allo Stato che dovette pagare 4 milioni e 200mila euro) a causa di un aumento considerevole dei prezzi che era legato al fatto che, l'area oltre che essere sulle alture e particolarmente impervia, era attraversata da due elettrodotti e un gasdotto. Oltre al danno per disservizio, centrale anche il danno progettuale e la risoluzione del contratto all'impresa appaltatrice. Il primo progetto esecutivo era del 2002. Ad oggi Savona e il comprensorio dopo la chiusura del carcere Sant'Agostino nel 2016 non hanno una casa circondariale anche se a seguito di una visita di ieri del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove a Cairo Montenotte a margine del giuramento di 180 nuovi agenti di polizia penitenziaria lo stesso ha aperto alla realizzazione in Val Bormida. Già nel febbraio del 2024 il Sottosegretario Ostellari, che aveva avuto un incontro con l'ex assessore regionale Alessio Piana, aveva iniziato le interlocuzioni con il collega Delmastro. E il 22 ottobre aveva svolto un sopralluogo nel comune cairese nella zona del Tecchio. Tra le aree di ipotesi per la realizzazione era emersa a Cairo Montenotte proprio l'area in questione, un terreno in località Passeggeri e parte delle ex aree Marcella a Ferrania. A Cengio erano state individuate quattro zone: località Castellaro (in Belbo); l'area A2 (quella bonificata) ex ACNA, oggi ENI Rewind; località Vignali (tra Millesimo e Cengio) e Pian Rocchetta (tra Cengio e Saliceto).