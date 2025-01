Approvato il progetto giovani 2024 – 2026, Ferro: "Piano triennale da 1,5 milioni di euro"

Approvato il piano Triennale “Progetto giovani 2024 – 2026” su proposta dell’assessore alle Politiche Giovanili Simona Ferro. La Liguria ha ottenuto per la realizzazione del piano un finanziamento ministeriale pari a oltre 1,5 milioni di euro, a fronte di un cofinanziamento regionale di 172mila euro. Il Piano, che concorre alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’intesa in materia di politiche giovanili approvata a ottobre in Conferenza Unificata, promuove interventi e progettualità a beneficio dei giovani e di utilità per la comunità, in una logica di co-programmazione, co-progettazione e welfare che coinvolga attivamente i ragazzi liguri.

“Per la prima volta Regione Liguria approva un piano di durata triennale per consentire una programmazione più efficace degli obiettivi a medio e lungo termine – spiega l’assessore Ferro. – Il prossimo passo è la definizione delle attività, di concerto con gli uffici regionali, gli enti del terzo settore e tutte le realtà che operano a stretto contatto con il territorio. Attraverso interventi strategici e mirati vogliamo ascoltare i giovani e dare loro l’opportunità di essere protagonisti in progetti di valore a beneficio dell’intera collettività”.