Valleggia, si intrufolano in due abitazioni e rubano soldi e ori: indagini dei carabinieri

Rubano soldi e ori e fanno perdere le loro tracce.

E' successo ieri intorno all'ora di pranzo a Quiliano nella frazione di Valleggia in via Bellotto con i ladri, pare due uomini, che si sono intrufolati prima in un appartamento al primo piano e poi sono saliti in un'abitazione al terzo.

I malvimenti si sarebbero fatti aprire dalle anziane proprietarie con una scusa e poi avrebbero portato via i gioielli e i contanti. Non è charo al momento il modus operandi dei ladri.

Sono stati contattati i carabinieri. Le indagini sarebbero in corso.