Meteo, piogge autunnali sulla Liguria

Importante fase perturbata tra oggi e domani, con piogge molto forti su Liguria e accumuli discreti sulle Alpi, dove la quota neve sarà mediamente oltre i 1300m. A seguire alternanza tra temporanei miglioramenti e nuove fasi di maltempo almeno fino a sabato.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 27 e domani martedì 28 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse sulle Alpi con quota neve inizialmente sui 1200/1300m, in aumento nel corso dell'evento. Piogge intense associate anche a temporali sulla Liguria, specie sui settori centro-orientali. Sulle pianure piemontesi agirà l'ombra pluiviometrica generata dalle Alpi per cui poche piogge o pioviggini, con accumuli maggiori sui settori settentrionali ed orientali. Migliora dalla mattinata di domani.

Temperature alte rispetto alla norma del periodo sulle Alpi causa del flusso sudoccidentale mite. In pianura oggi le massime saranno contenute a causa del maltempo con valori compresi tra 8 e 9 °C, mentre domani al termine della perturbazione saliranno fino 12/14 °C. Sulle coste saranno già su questi valori da oggi, fino 15/16 °C domani. Minime domani mattina tra 3 e 5 °C su pianure, oltre i 9/10 °C su coste liguri.

Venti forti di Libeccio oggi, da domani di Foehn sulle cime alpine. Sulle pianure oggi generalmente assenti o deboli variabili, mentre domani saranno possibili raffiche di Foehn sui settori occidentali. Sulla Liguria orientale forti venti di libeccio, che domani si orienteranno da occidente interessando le coste più meridionali tra ponente e levante.

Mercoledì 29 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso, bella giornata con temperature però in leggero calo per l'arrivo di aria più fresca dal nord Atlantico, ma si parla di 1/2 °C in meno.

Venti deboli variabili su pianure e Liguria, ancora qualche raffica di Foehn al mattino sulle Alpi.

Giovedì 30 gennaio.

Passaggio di una debole perturbazione, con piogge e nevicate in prevalenza su Valle d'Aosta, Alpi occidentali e cuneese, dove i fenomeni si esauriranno verso sera. La quota neve scenderà fino 700/800 m sui rilievi cuneesi.

Temperature in calo nelle massime, venti moderati di scirocco su Liguria centro-occidenali, potrebbero diventare forti da nordest in serata.

Tendenza successiva.

Temporaneo miglioramento venerdì, poi sabato potrebbe esserci una nuova perturbazione, questa volta proveniente dal Mediterraneo. Ma la situazione è ancora piuttosto incerta, dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti.

