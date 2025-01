Piaggio Aerospace, Venzano (Fim Cisl): “Tutela occupazionale e continuità produttiva dei due siti base per il futuro”

“La tutela occupazionale e la continuità produttiva dei siti di Villanova d’Albenga e Genova devono essere la base da cui costruire finalmente un futuro a lunga scadenza".

Lo scrive in una nota Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, in seguito alla sottoscrizione del contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation – le due società che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace – all’azienda turca Baykar, leader nello sviluppo e produzione di sistemi UAV (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate (leggi QUI).

"È’ determinante la presenza delle organizzazioni sindacali e il confronto con la nuova proprietà in questa fase di passaggio: dopo questi anni di Commissariamento sono necessari investimenti significativi sia sul Personale, con assunzioni, che su nuovi progetti sia in ambito velivolistico che motoristico”, conclude Venzano.