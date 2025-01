Al liceo "Bruno" la 6° edizione di "Albenga in Lingua"

Giovedì 30 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà la 6ª edizione di “Albenga in Lingua” presso la sede di Via Dante del liceo Giordano Bruno di Albenga.

I bimbi della scuola dell’infanzia e primaria, insieme ai ragazzi delle scuole medie, accompagnati dai loro insegnanti o dalle famiglie, potranno partecipare a numerosi laboratori e assistere a piccole rappresentazioni teatrali. Tutte le attività sono state ideate e allestite dagli studenti dell’indirizzo linguistico e si svolgeranno rigorosamente nelle quattro lingue straniere studiate al liceo.

Vuoi rivivere le avventure di Alice in Wonderland, conoscere Le Bossu de Notre Dame o incontrare Fernando, el toro que amaba las flores? Ti piacerebbe imparare i nomi degli indumenti in inglese, gli animali e alcune ricette in spagnolo, le parti del corpo in francese o i mesi e i cibi in tedesco? Questi sono solo alcuni esempi di ciò che potrai apprendere partecipando a giochi divertenti e coinvolgenti, attraverso i quali ti immergerai nel mondo delle lingue straniere.

Non lasciarti sfuggire questa bellissima occasione per conoscere culture diverse dalla tua. Camminando per i corridoi del liceo, accompagnato da una delle nostre guide, potrai ascoltare suoni sconosciuti, parole nuove, musiche tradizionali e, sicuramente, sentirai la curiosità di entrare nelle diverse aule e lasciarti trasportare dagli animatori in un “viaggio” superchulo, very cool, hyper-amusant, fantastisch!

Per partecipare, prenotati al seguente link: https://forms.gle/QcPK1sJS1uLewsX38.