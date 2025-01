Conferenze, concerti ed eventi speciali: una settimana ricca di eventi promossi dall'Associazione Musicale Rossini

La settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio sarà ricca di appuntamenti dedicati alla grande musica, grazie all’Associazione Musicale Rossini. Un’occasione per immergersi nella bellezza dell’opera e nella magia dei capolavori sinfonici, attraverso conferenze, concerti ed eventi speciali.

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 17.00, presso la sala Stella Maris (Savona), si terrà una conferenza di presentazione dedicata a "Otello" di Giuseppe Verdi. L’incontro, curato da Don Angelo Magnano nell’ambito del corso UNISAVONA "Quattro passi all’opera", accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno dei capolavori più intensi e drammatici del compositore italiano. Sarà un’opportunità unica per approfondire il contesto storico e musicale di questa straordinaria opera.

Giovedì 30 gennaio, sempre nella sala Stella Maris (Savona), la musica dal vivo sarà protagonista con un concerto di altissimo livello, in programma alle ore 17.30. Il violinista Davide Alogna e il pianista Andrea Bacchetti, interpreti di fama internazionale, offriranno al pubblico una performance che promette di lasciare il segno. Due artisti di straordinario talento si esibiranno in un repertorio che metterà in luce virtuosismo e sensibilità interpretativa, regalando un’esperienza indimenticabile.

La settimana si concluderà domenica 2 febbraio con una trasferta a Montecarlo per assistere a un concerto interamente dedicato a Mozart. La partenza è prevista da piazza Mameli alle ore 10.50. Il programma prevede l’esecuzione del Divertimento K 136, del Concerto per violino e orchestra K 207, del Concerto per pianoforte e orchestra K 414 e della celebre Sinfonia n. 40 K 550. Sul podio ci sarà il direttore Kazuki Yamada, affiancato dai solisti Polina Dovgan al pianoforte e Liza Luts al violino.