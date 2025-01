"L’Ombra del Gigante", il 31 gennaio nuova proiezione ad Altare

Dopo il successo della proiezione del 17 gennaio, che ha visto la sala completamente esaurita, il docu-film "L’Ombra del Gigante" di Alberto Bellavia ritorna sul grande schermo ad Altare.

La pellicola racconta la storia di Ferrania, la storica azienda italiana pioniera nella produzione di pellicole fotografiche e cinematografiche, un'icona del made in Italy che ha segnato un'epoca.

La pellicola, che si avvale della collaborazione del Ferrania Film Museum, esplora il passato dell'azienda attraverso immagini suggestive, interviste e testimonianze che ne raccontano le vicende, dal successo internazionale alla chiusura dei suoi impianti. Con una colonna sonora evocativa, il docu-film non si limita a narrare un racconto industriale, ma si immerge nelle radici culturali e sociali di un'Italia che ha visto il "gigante" della Ferrania crescere e poi scomparire, lasciando un'eredità che non vuole essere dimenticata.

Il film si distingue per il suo approccio visivo e narrativo, capace di evocare la memoria storica attraverso un mix di immagini d'epoca e registrazioni moderne, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di un'industria che ha scritto pagine importanti nella storia del cinema e della fotografia.

Per tutti gli appassionati di storia, cultura e cinema, "L’Ombra del Gigante" rappresenta un’occasione imperdibile di riflettere sull'importanza delle tradizioni industriali italiane e sulla loro influenza nella cultura visiva. L'appuntamento per non perdere il film è fissato per il 31 gennaio alle ore 21:00 al Cinema Roma Vallecchiara, una serata che promette di emozionare e far riflettere il pubblico presente.