Invernizzi (FdI): "Il finanziamento del piano triennale del 'Progetto Giovani' è un traguardo concreto dell’impegno dell’assessore Ferro"

"Con il finanziamento ministeriale di oltre 1,5 milioni di euro, affiancato dal cofinanziamento regionale di 172mila euro per il piano triennale Progetto giovani 2024–2026, viene confermato l’ottimo lavoro svolto dall’assessore Simona Ferro e la fruttuosa collaborazione con il governo di Giorgia Meloni" afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Rocco Invernizzi.

"Si tratta di un traguardo significativo, un segno concreto dell’impegno che il nostro governo regionale, con l’assessore alle Politiche Giovanili, Simona Ferro, in prima linea, ha messo in campo per il futuro dei nostri giovani. L’approvazione del piano triennale Progetto giovani 2024–2026 non è solo una conquista amministrativa, ma una scelta politica chiara, fortemente voluta dal nostro partito per dare ai giovani liguri le opportunità che meritano, come risorsa fondamentale per la crescita della nostra società" prosegue Invernizzi.

"La Regione ha messo in atto un piano concreto, sostenuto dai fatti, che non solo ascolta le esigenze delle nuove generazioni, ma offre loro la possibilità di essere protagonisti di progetti che avranno un impatto positivo sulla nostra comunità. Questo non è solo un piano per i giovani: è un piano per tutta la Liguria, perché investire sui giovani significa investire sul nostro futuro, sulla nostra economia e sulla nostra coesione sociale".

"Il nostro impegno – conclude Invernizzi – non è solo quello di rispondere ai bisogni immediati, ma di costruire una visione a lungo termine, di programmare con attenzione e di lavorare in stretta collaborazione con tutti gli attori del territorio: dagli uffici regionali agli enti del terzo settore, alle realtà che operano quotidianamente con i giovani".