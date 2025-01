Piaggio Aerospace al colosso turco Baykar, Invernizzi (FdI): "Decisione che segnerà il futuro di un settore cruciale per il nostro Paese"

Sottoscritto ufficialmente l’atto di cessione di Piaggio Aerospace al colosso turco Baykar. Per Rocco Invernizzi, capogruppo di Fdi in consiglio regionale «si tratta di un’importante decisione che segnerà il futuro di un settore cruciale per il nostro Paese: l’industria aerospaziale e della difesa. La cessione di Piaggio Aerospace, una delle eccellenze storiche italiane nel campo della tecnologia aeronautica, alla compagnia turca Baykar, segna un momento di transizione che, purtroppo, porta con sé sia opportunità che sfide».

Invernizzi ricorda che «l’ingresso di Baykar, una realtà consolidata nel campo della produzione di velivoli a pilotaggio remoto e tecnologie avanzate, potrebbe rappresentare un'opportunità per rilanciare e potenziare il nostro settore aerospaziale. Piaggio Aerospace ha una lunga tradizione di innovazione, e il supporto di un investitore estero con risorse adeguate e competenze specifiche potrebbe significare un'iniezione di nuovo slancio per un’impresa che da tempo lottava con difficoltà finanziarie e operazioni di ristrutturazione. Il know-how, la ricerca e le nuove tecnologie che Baykar porta con sé – afferma Invernizzi - potrebbero trasformare Piaggio Aerospace in un hub strategico per l'innovazione nei sistemi aerei senza pilota e nelle tecnologie aerospaziali avanzate, settori che stanno conoscendo una crescita globale esponenziale».