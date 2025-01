Sicurezza sui treni, Invernizzi (FdI): "Non solo una questione di forze dell'ordine, ma una responsabilità collettiva"

«"Contro la violenza, sempre”». E’ un messaggio chiaro quello lanciato questa mattina dall’assessore Simona Ferro e dall’assessore Marco Scajola con la Regione in prima linea per garantire con Trenitalia la sicurezza sui treni.

Un’azione pienamente condivisa anche dal capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi: «La sicurezza non è solo una questione di forze dell'ordine, ma una responsabilità collettiva. Ogni violenza, ogni atto di prevaricazione, ogni gesto che minaccia la serenità delle persone, è un fallimento della nostra comunità. È un fallimento che dobbiamo impegnarci a correggere, con la forza del dialogo, dell'educazione, e della legge. Lodevole l’iniziativa annunciata dai due assessori che vedrà impegnata la Regione Liguria, con il supporto delle istituzioni e delle associazioni, in un’azione di promozione della cultura del rispetto e della sicurezza. Iniziativa che - secondo Invernizzi - deve partire dai giovani, dalle scuole, e da ogni luogo che frequentiamo quotidianamente. La Regione - ricorda Invernizzi - è già impegnata a rafforzare la collaborazione con le forze dell'ordine, a implementare misure di sicurezza che garantiscano non solo il rispetto delle regole, ma anche il benessere psicologico di chi viaggia e di chi lavora nel settore dei trasporti. Le azioni concrete, come l'incremento della sorveglianza nelle stazioni e sui treni, sono essenziali, ma non sono sufficienti da sole. È fondamentale che tutti, dai viaggiatori ai lavoratori, dai giovani alle famiglie, comprendano il valore della cultura del rispetto».