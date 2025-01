Futuro di Piaggio Aero, Cgil chiede ancora chiarezza: "Baykar spieghi i termini del piano industriale, visto che ad oggi non esiste"

"La politica regionale e locale che negli ultimi giorni ha brindato per l'accordo tra Piaggio e Baykar dovrebbe spiegare quali sono i termini del piano industriale, visto che ad oggi non esiste".

Mantiene alta l'attenzione su quello che è il futuro della storica azienda aeronautica, prima con sede a Finale Ligure e ora a Villanova d'Albenga, la Cgil di Savona, all'indomani dell'annuncio da parte dei vertici aziendali della firma del contratto preliminare con un closing definitivo per il passaggio al colosso turco atteso nella primavera.

Il domani della produzione e dell'occupazione di Piaggio sono il focus principale del sindacato: "Bene la firma del contratto preliminare per la vendita di Piaggio Aero, ma ora è necessario conoscere il piano strategico della società Baykar - ribadiscono dalla Camera del Lavoro provinciale nella nota diramata - Non solo garantire l'attuale occupazione, visto che negli ultimi sei anni si sono persi centinaia di occupati, ma prevedere un piano straordinario di assunzioni per garantire tutte le attività di progettazione, costruzione , produzione e manutenzione velivolistica e motoristica".

"È vergognoso che in tutto questo percorso di vendita dell'azienda, dopo sei anni di silenzio istituzionale, non ci sia stato ancora nessun passaggio con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori e le istituzioni locali. La Regione Liguria ancora una volta dimostra la poca autorevolezza nei confronti dei livelli nazionali e incapacità di orientate qualsiasi politica industriale. Serve il coinvolgimento dei lavoratori e di chi li rappresenta. Ora" dicono chiaramente dalla Cgil.



Altro nodo della discussione definito fondamentale è l'inserimento nella discussione della "questione LaerH", come la definisce il sindacato: "Nello stabilimento di Albenga, ad oggi una cinquantina di lavoratori effettuano anche parte di attività fondamentali per la costruzione velivolistica di Piaggio Aerospace (la carpenteria , i trattamenti chimici e la verniciatura). La società turca deve averlo bene in testa che anche questo tema deve essere posto in discussione e necessità di una soluzione. Contrariamente velivoli in Piaggio non se ne possono costruire".

"Per questo - concludono - è necessario al più presto incontrare la nuova società e capire ciò che davvero vogliono fare di Piaggio, ma più in generale di tutta la filiera produttiva di Piaggio Aerospace".