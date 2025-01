L'Istituto Comprensivo Val Varatella commemora il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l'Istituto Comprensivo Val Varatella ha celebrato questa giornata speciale con un evento emozionante e significativo.

L'incontro si è svolto alla scuola dell'infanzia e primaria di Toirano, dove il signor Luigino, 93 anni, nato e vissuto a Toirano, ha voluto portare un messaggio di Pace, Amore e Rispetto reciproco. Con grande generosità, ha condiviso le sue memorie con i bambini, invitandoli a "dialogare", un invito ad ascoltare e riflettere insieme su quanto è accaduto nella storia e su ciò che ancora oggi è fondamentale per vivere in armonia.

La scuola ha scelto l'ascolto come strumento per promuovere la conoscenza e la riflessione, in un percorso che ha attraversato i ricordi più intimi e profondi del cuore, quelli che segnano la vita di ciascuno di noi. L'incontro di tre generazioni – un nonno, una figlia e due nipoti – ha rappresentato un momento di grande valore educativo. Insieme alla scuola, hanno deciso di condividere un messaggio di cittadinanza attiva, dando voce ai ricordi e alle memorie di chi ha vissuto direttamente quei momenti di storia, per ringraziarli e sostenerli.

Le testimonianze di Luigino, le foto storiche di Toirano e i racconti di una gioventù che, come lui stesso ha detto, "è passata in un attimo", sono stati i fili conduttori della narrazione. Le domande dei bambini hanno arricchito l'incontro, spaziando dalle curiosità più concrete delle scuole primarie: "Com'era la scuola?", "Qual è stata la sofferenza più grande?", "Come ti sei accorto della fine della guerra?", fino alle domande più spontanee e toccanti dei più piccoli: "Ti voglio bene!", "Posso abbracciarti?", "Grazie!".

Queste semplici e sincere parole hanno reso l'incontro ancora più speciale, dando voce a un dialogo che ha permesso di far parlare il cuore e ascoltare le emozioni di adulti e bambini. È stato un momento di connessione profonda, di riflessione e di insegnamento reciproco.

Ogni ordine e grado delle scuole dell'Istituto ha partecipato attivamente a questa giornata, organizzando attività che hanno stimolato la riflessione e la celebrazione di un evento che non deve mai essere dimenticato. È stato un momento di crescita collettiva, dove tutti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con la memoria storica, imparando il valore della pace e dell'unità.

L'Istituto Comprensivo Val Varatella desidera esprimere un sincero ringraziamento al signor Luigino, alla figlia Luisa, e al nonno Dino per aver reso possibile questa straordinaria occasione di condivisione. Un sentito grazie anche agli alunni, che hanno partecipato con delicatezza e grande rispetto, dimostrando una straordinaria maturità nell'affrontare un tema così importante. Un gesto di memoria che, nel cuore di ogni giovane, porterà il seme della consapevolezza e della speranza per un futuro di pace.