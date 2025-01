Maltempo, precipitazioni deboli nella notte, salito il livello dei fiumi a Levante

Notte di precipitazioni diffuse, ma deboli e non continue sulla Liguria, più concentrate sul Levante della regione e sull’entroterra.

I terreni risultano particolarmente saturi, e quindi le piogge si riversano direttamente sui fiumi, causando innalzamento dei livelli. In particolare, si segnala l’ingrossamento dell’Entella, mentre si attende il passaggio della piena alla foce del Magra e del Vara: le due piene non sono però in contemporanea e non destano particolari preoccupazioni, nonostante le due portate siano rilevanti.

In questo momento piove sulle zone di confine con Piemonte, Emilia e Toscana, con precipitazioni più intense (tra i 4 e i 6 millimetri l’ora) sulle zone di Campo Ligure, Sassello, Rovegno e Santo Stefano d’Aveto. I venti sono in aumento, con raffiche a oltre 130 km l’ora a Casoni di Zignago (SP).

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, si registra nelle prime ore della mattinata una frana sulla statale 35 a Busalla, dove la circolazione è interrotta, oltre alle frane e agli smottamenti avvenuti nelle scorse ore a Sant’Olcese, Orero e Lumarzo (dove sono state allontanata dalle loro abitazioni, in via precauzionale, rispettivamente 5 e 1 persona).