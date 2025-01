Da marzo visite guidate per le scuole al Seminario vescovile di Savona

Il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina prosegue l’attività di visite guidate e laboratori didattici rivolti agli studenti di ogni ordine e grado. Su precisa indicazione del Sinodo Diocesano, le visite sono completamente gratuite. Per conoscere i programmi e i costi dei laboratori si rimanda al sito web cattedralesavona.it/servizi-educativi.

A partire dalla seconda metà del mese di marzo, le scuole potranno organizzare visite guidate gratuite al Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, in particolare alla sua Quadreria e alla copia del "Cenacolo" (o "Ultima Cena") di Leonardo da Vinci esposta nel refettorio.

Entrambe le iniziative sono promosse insieme al Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli. Per prenotazioni e informazioni è necessario contattare la Segreteria dei Servizi Educativi al numero di telefono 3514630101, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 15, oppure scrivere un'e-mail all'indirizzo artecatte@gmail.com.