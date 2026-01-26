Carcare, mercato settimanale più compatto in piazza Caravadossi e bancarelle anche a Vispa

Il volto del mercato settimanale di Carcare potrebbe presto cambiare. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rodolfo Mirri, sta studiando una riorganizzazione della piazza Caravadossi per rendere la mattinata del mercoledì più ordinata e funzionale.

"Rispetto al passato ci sono una ventina di banchi in meno, quindi stiamo valutando di sistemarli in modo più compatto – spiega Mirri –. In questo modo sarà possibile liberare spazio per i parcheggi, un aspetto molto richiesto da chi frequenta il mercato".

Le novità non si fermano al centro: l’amministrazione punta a portare alcune bancarelle anche nella frazione di Vispa. "A breve incontreremo l’associazione di categoria per trovare una quadra, definendo modalità, giorno e organizzazione del servizio", aggiunge il sindaco, anticipando un’estensione del mercato anche fuori dal centro del paese.

L’obiettivo, secondo il Comune, è duplice: garantire una migliore fruizione della piazza e offrire maggiore accesso alle attività commerciali anche alle frazioni, senza penalizzare né operatori né cittadini. Una riorganizzazione pensata per conciliare commercio, viabilità e servizi pubblici.