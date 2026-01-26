Cairo, 1.300 euro per DiversamenteVb grazie alle palline artistiche di Natale

Sabato 24 gennaio l’amministrazione comunale di Cairo ha consegnato all’associazione “DiversamenteVb” i proventi della vendita delle palline artistiche 2025, realizzate nell’ambito dell’iniziativa “Art’è Natale a Cairo”, attiva dal 2012 grazie all’impegno del personale comunale e degli amministratori.

Le palline, create in ceramica dalla ceramista Ilaria Povigna, riproducono fedelmente l’opera originale “Vigilia silenziosa” dell’artista Silvia Ugolini, che ha firmato personalmente ciascun manufatto numerato. Durante le festività natalizie le opere sono state vendute riscuotendo grande consenso tra cittadini e visitatori.

Il ricavato, pari a 1.300 euro, sarà destinato al sostegno delle attività sociali promosse da “DiversamenteVb”, associazione da anni impegnata in iniziative ed eventi rivolti a persone con diverse abilità. L’iniziativa conferma come l’arte possa trasformarsi in un concreto contributo alla comunità, unendo creatività e solidarietà.