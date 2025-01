Parco Eolico Valle Chiappa, vertice a San Bartolomeo al Mare: il sindaco Scola ribadisce il "no" al progetto

Questa mattina in Municipio a San Bartolomeo al Mare si è svolto un incontro tra i tecnici della Tozzi Green e il sindaco Filippo Scola per discutere del progetto di installazione di sette generatori eolici nell'entroterra dianese, progetto che coinvolge anche i comuni di Villa Faraldi e Andora, nel vicino savonese. Il sindaco Scola ha ribadito con fermezza la posizione dell'Amministrazione comunale: "Il progetto non è benvenuto, in quanto dannoso per l’ambiente e l’economia locale".

"Ho ribadito il no deciso dell’Amministrazione – ha dichiara il primo cittadino al termine dell’incontro. – La borgata di Chiappa verrebbe di fatto distrutta. Il progetto prevede l’abbattimento di ulivi secolari, con gravi ripercussioni sulle aziende agricole locali che dipendono da questa terra. Non è sufficiente la strada di 5 chilometri prevista per accedere e installare i generatori. La nostra posizione rimane contraria».

Scola ha poi annunciato che le amministrazioni coinvolte, dopo aver scritto al presidente della Regione Marco Bucci, formalizzeranno le proprie osservazioni al progetto e, successivamente, si rivolgeranno alla Provincia per cercare di fermare l'iniziativa.

Il progetto, del valore complessivo di oltre 47 milioni di euro, prevede l'installazione di sette generatori eolici alti 180 metri, con una potenza complessiva di 29,4 MW. Per garantire l’accesso alle turbine, sono previste nuove strade larghe fino a 8 metri, insieme a opere di adeguamento della viabilità esistente. Ogni generatore richiede anche la realizzazione di piazzole di 3.000 metri quadrati. Inoltre, il progetto prevede la costruzione di una sottostazione elettrica e un cavidotto per la connessione tra le turbine.

La sua realizzazione comporterebbe interventi invasivi in un'area di particolare pregio naturale e paesaggistico, come, appunto, la borgata di Chiappa, che si trova in una zona agricola e turistica molto apprezzata.

"Il progetto rischia di modificare in maniera radicale il panorama della zona, mettendo a rischio la bellezza naturale che da sempre caratterizza il territorio di San Bartolomeo al Mare. Non siamo contro il 'green' e le energie rinnovabili, il nostro obiettivo è proteggere il territorio e garantire uno sviluppo sostenibile che non comprometta il nostro paesaggio e la nostra economia" ha concluso Filippo Scola.

La documentazione del progetto, depositata dalla Tozzi Green, è disponibile sul sito della Regione Liguria. I cittadini, le associazioni e le amministrazioni hanno tempo fino a 30 giorni per presentare le proprie osservazioni.