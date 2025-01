Savona, in pensione il Capo Reparto Esperto dei vigili del fuoco Luciano Bruzzone (FOTO)

E' arrivato il tempo di un meritato riposo dopo anni di onorato servizio per il Capo Reparto Esperto dei vigili del fuoco di Savona Luciano Bruzzone.

Bruzzone ha prestato servizio militare dal 1984 al 1991 quando è diventato Vigile Permanente. Successivamente nel 2010 è diventato Capo Squadra e poi Capo Reparto nel 2020. Dall'agosto 2020 ha rivestito il ruolo di Capoturno Provinciale.

Numerose le specializzazioni tra le quali istruttore di guida e diversi ruoli di responsabilità. E' stato inviato nelle grandi calamità in particolare in Abruzzo sia nel 2009 che nel 2010 e nel 2016 ha preso parte alla missione per il sisma nelle zone del Centro Italia.

"Il Capo Reparto Esperto Bruzzone nell ambito della sua carriera ha sempre svolto con competenza e passione tutti gli incarichi attribuiti contribuendo in maniera significativa a trasmettere l'orgoglio e il senso di appartenenza ai colleghi sia dal punto di vista operativo del Soccorso ma anche durante i corsi e le attività formative di cui si è occupato" dicono dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona.