Sanac, Frijia (FdI): "Ministero delle Imprese al lavoro per garantire e valorizzare lo stabilimento vadese"

"Dopo la prima schiarita ottenuta grazie all’approvazione del ‘decreto Ilva’, per il gruppo Sanac e lo stabilimento industriale di Vado Ligure arriva un’altra buona notizia".

Cosi commenta l’onorevole Maria Grazia Frijia, deputato ligure di Fratelli d’Italia, che aggiunge: "Questa mattina in occasione della riunione congiunta dei Gruppi di FdI riguardante l'aggiornamento sui dossier industriali e sulle attività di competenza del suo dicastero, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ci ha informato che l'azienda canadese dell'acciaio ‘The Grossi Group’, avrebbe manifestato una concreta intenzione di acquisto dei quattro stabilimenti operativi italiani tra cui quello di Vado Ligure, impianto tornato in piena produttività grazie all’arrivo degli ordinativi ex Ilva sbloccati dal decreto stesso".

"Il ministro ha assicurato che la possibile offerta straniera, se congrua e rispettosa delle prospettive per le maestranze, sarà presa seriamente in considerazione - conclude - Il grande lavoro svolto dal ministro Urso rappresenta la forte attenzione da parte del Governo Meloni per il settore industriale del territorio ligure".