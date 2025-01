Inaugurata nuova officina di carrozzeria: da Regione Liguria e Cnos-Fap nuove opportunità di formazione

Un passo avanti per la formazione professionale e l’inclusione sociale: l’officina di carrozzeria del Cnos-Fap Liguria, sede dei corsi di formazione per carrozzieri finanziati da Regione Liguria, è stata completamente rinnovata con l’introduzione di una nuova cabina di verniciatura. A partire da febbraio, questa struttura non solo potenzierà l’offerta formativa per i giovani studenti, ma accoglierà anche i 20 profughi di età compresa tra i 18 e i 25 anni ospitati presso il centro salesiano di via Carrara, offrendo loro una concreta opportunità di crescita e inserimento lavorativo.

“La nuova officina rappresenta molto più di un semplice ammodernamento – spiega l’assessore alla Formazione di Regione Liguria, Simona Ferro –. È un simbolo concreto di inclusione e uno strumento che permetterà a molti giovani, sia italiani che stranieri, di costruire il proprio futuro professionale. Questo progetto nasce dalla volontà comune di istituzioni, associazioni di categoria e aziende partner di investire nella formazione come strumento indispensabile di crescita umana e sociale”.



Il Cnos-Fap Liguria ospita ragazzi iscritti al comparto di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in percorsi triennali finanziati dalla Regione Liguria, che consentono di ottenere una qualifica professionale e, con un quarto anno facoltativo, un diploma professionale. Con la nuova officina e la cabina di verniciatura all’avanguardia, gli studenti avranno a disposizione un ambiente pratico altamente qualificato per acquisire competenze tecniche specialistiche e affrontare con maggiore preparazione le sfide del mercato del lavoro.



Negli anni, il Cnos-Fap ha già promosso, grazie a fondi regionali, corsi di formazione per profughi nei settori della meccanica ed elettricità. Ora, con il potenziamento dell’officina, si amplia l’offerta formativa per questi giovani, che potranno acquisire competenze specifiche anche nel settore della carrozzeria, attraverso attività pratiche, alternanza scuola-lavoro e stage in aziende del settore.



Alla presentazione della rinnovata officina erano presenti, oltre all’assessore Simona Ferro, il presidente del Consiglio della Regione Liguria, Stefano Balleari, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il presidente della Croce Bianca di Genova, Walter Carrubba, il presidente dell’Associazione Carrozzieri Genova e Provincia (ACpGE), Giorgio Mori, e il presidente del Cnos-Fap Liguria, Maurizio Lollobrigida, insieme a rappresentanti delle aziende partner del progetto.



Questo intervento conferma l’importanza della formazione professionale come leva per il futuro delle giovani generazioni e come strumento di inclusione concreta per chi cerca una nuova opportunità di vita attraverso il lavoro.