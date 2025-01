Savona, “beccato” mentre cedeva una dose di hashish in corso Tardy e Benech: in manette un 31enne

Arrestato dai poliziotti delle volanti a Savona in flagranza di reato mentre stava cedendo una dose di hashish: in manette è finito un trentunenne straniero con precedenti in materia di spaccio di stupefacenti.

L’episodio si è verificato ieri (29 gennaio). I poliziotti, durante i quotidiani controlli in città, sono intervenuti in corso Tardy e Benech a seguito di una segnalazione di possibili attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto gli agenti hanno fermato il cittadino straniero mentre stava cedendo una dose di hashish ad un giovane della zona e dal successivo controllo è stato trovato in possesso di ulteriori 12 dosi già confezionate della stessa sostanza oltre a denaro contante.

Per l’uomo, già gravato da precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, è scattato l’arresto in flagranza di reato ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.