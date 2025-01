Savona, Pd soddisfatto per il progetto di Comune e Opere Sociali: "Tradizione e innovazione in una prospettiva di sviluppo"

"Il Partito Democratico di Savona, esprime la sua massima soddisfazione per il progetto messo in campo dal Comune e da Opere Sociali che coniuga tradizione e innovazione in una prospettiva di crescita e di sviluppo. Un altro importante tassello che compone il cambiamento in città, anche frutto del percorso partecipato di Savona Capitale della cultura".

Così, attraverso una nota stampa firmata dal Segretario dell'Unione Comunale Simone Anselmo, il Partito Democratico di Savona.

"L’azienda pubblica Opere sociali nasce dalla storica IBAB savonese che dal 1500 è un riferimento per la nostra comunità per l'assistenza e la cura - si legge ancora nella nota - Il significativo patrimonio immobiliare è frutto della generosità di tanti savonesi che nei secoli hanno riposto la loro fiducia in questo Ente che ha un forte tratto identitario con la località del Santuario. Il Santuario è un pezzo della città con caratteristiche e potenzialità particolari che necessitano di uno studio per la sua valorizzazione".

"La Mission assistenziale di Opere Sociali è fondamentale per le persone anziane e fragili e ben vengano idee innovative di valorizzazione del suo patrimonio e dei suoi beni culturali che in sinergia, creino crescita. Il Partito Democratico esprime quindi il massimo sostengo al progetto che va nella direzione auspicata" concludono dal Pd savonese.