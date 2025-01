Loano, la Fondazione Stella-Grossi dona apparecchiatura per le emergenze pediatriche all'ospedale Gaslini

Nella giornata di martedì 28 gennaio, il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il presidente della Fondazione Stella-Grossi hanno consegnato all'istituto “Giannina Gaslini” di Genova un modulo di rilevazione dell'End-Tidal CO2 che la stessa Fondazione ha voluto donare all'ospedale pediatrico.

La End-Tidal CO2, cioè la misurazione in tempo reale dell'anidride carbonica espirata, permette di valutare in real time le condizioni dei pazienti intubati e ventilati: conoscere tale valore consente di ottimizzare la ventilazione. Il sensore donato dalla Fondazione sarà integrato su un ventilatore da terapia intensiva polmonare da trasporto in emergenza per pazienti pediatrici e neonatali.

L'apparecchiatura donata dalla Fondazione (che gestisce l'asilo comunale “Stella... Stellina” di Loano) ha un valore di 6 mila euro.

Spiega il presidente Riccardo Ferrari: “L'apparecchiatura che abbiamo voluto donare all'ospedale Gaslini, fiore all'occhiello della sanità ligure e italiana, consentirà al personale sanitario dell'istituto di intervenire con ancora maggiore efficacia nelle già delicate situazioni di emergenza. Il motto della nostra Fondazione è 'prima i bambini' e riteniamo che tutelare e proteggere i più piccoli sia fondamentale in ogni contesto, ancora di più quando la loro salute è in pericolo”.

Ad accompagnare Lettieri e Ferrari c'erano il segretario della Fondazione Mauro Orlando e il medico anestesista rianimatore e già consigliere regionale Brunello Brunetto, che ha fatto da “intermediario” tra l'ospedale e la Fondazione. Ad accoglierli il primario del reparto di rianimazione ed anestesia neonatale Andrea Moscatelli e la segretaria coordinatrice Kristina Cosulich.