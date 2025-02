Savona, cantieri Solimano, la consegna del progetto attesa per le prossime settimane

Negli ultimi giorni si è intensificata l'interlocuzione tra il Comune e i progettisti dei cantieri Solimano che dovrebbero a breve consegnare il progetto, atteso per le prossime settimane.

I recenti incontri hanno riguardato in particolare la parte delle opere pubbliche dell'operazione che vedrà la trasformazione degli ex cantieri in due palazzi da sei piani.