Savona, dei sensori per tenere sotto controllo i movimenti del terreno del tratto risistemato di Via alla Strà

Ci vorranno ancora circa uno o due mesi per la riapertura di via alla Strà. Recentemente i tecnici del Comune con quelli della ditta incaricata dei lavori hanno fatto un sopralluogo sui lavori, terminati, ma che hanno bisogno di piccoli interventi come il rafforzamento del guardrail o la segnalazione di una cunetta drenante.

Nei lavori di sistemazione e ripristino del tratto di strada, che nel 2019 aveva subito un importante smottamento a causa dell'ondata di maltempo, sono stati posti dei sensori che permetteranno di tenere sono controllo e monitorare eventuali movimenti del terreno.

“Il posizionamento dei sensori sulle strade come via alla Strà è ormai una pratica che viene fatta spesso - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi - Recentemente abbiamo fatto un sopralluogo sul posto per vedere le ultime cose da fare per rendere la strada sicura, piccoli lavori come il rafforzamento del guardrail, la segnalazione di una cunetta drenante o il taglio di alcuni arbusti. Si tratta di quella che era una strada militare quindi con determinate caratteristiche, che cerchiamo di rendere più sicura”.