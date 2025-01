Bandi per il commercio ambulante, Regione Liguria chiede al Governo linee guida omogenee e condivise dai territori

Linee guida omogenee e condivise dai territori per giungere a un’applicazione chiara e uniforme della normativa in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio ambulante.

Questo l'oggetto delle osservazioni riportate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito della definizione dei nuovi bandi di cui si è fatta carico Regione Liguria, in qualità di referente del gruppo interregionale ristretto della Conferenza dei Presidenti e delle Regioni e Province Autonome che ha le Marche come regione capofila, riprendendo le richieste pervenute dai Comuni liguri e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

“Il commercio ambulante rappresenta una componente vitale dell’economia locale - sottolinea il consigliere delegato al Commercio Alessio Piana - Per le concessioni di prossima scadenza, abbiamo avanzato al ministero competente, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la necessità di garantire una gestione equa e trasparente, evitando soluzioni frammentarie che possano creare squilibri sui territori. Siamo fiduciosi che questo dialogo, che vede la Liguria in prima linea nel gruppo ristretto del Coordinamento interregionale, consenta ai Comuni di assegnare quanto prima le nuove concessioni o rinnovare quelle scadute”.