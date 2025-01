Piaggio Aero, Arboscello (Pd): "Si avvii al più presto il confronto richiesto dai sindacati e vengano garantiti i livelli occupazionali"

"La transizione della Piaggio Aero alla nuova proprietà di Baykar non può avvenire a discapito dei lavoratori. È necessario garantire i livelli occupazionali e tutelare le professionalità acquisite nel tempo. Ogni operazione di rilancio industriale deve mettere al centro la stabilità dei dipendenti e la valorizzazione del loro contributo".

Cosi commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la lettera ufficiale inviata da Baykar alle organizzazioni sindacali, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e a Confindustria che conferma il passaggio della Piaggio Aero sotto la nuova proprietà con un massimo di 680 lavoratori, lasciando però aperta la questione dei 60 dipendenti che al momento non rientrano nel trasferimento.

"Si avvii al più presto un confronto come richiesto dai sindacati e vengano garantiti i posti di lavoro. Un’azienda non può iniziare il suo percorso pensando già a tagli di personale. Parliamo di persone che hanno competenze strategiche per il futuro di Piaggio e del settore aeronautico ligure. La Regione e il Governo devono assicurare una soluzione concreta per chi rischia di rimanere fuori da questo processo e che se ci fossero dei prepensionamenti, dovranno essere solo su base volontaria, proprio come chiedono i sindacati".

"Nessun lavoratore deve essere lasciato indietro. È fondamentale che il percorso di transizione sia chiaro e trasparente", conclude Arboscello.