Bando "Match Point 3", Invernizzi: "Un segno tangibile dell’impegno verso giovani e futuro del territorio"

«L’iniziativa che ha visto impegnati gli assessori Simona Ferro e Marco Scajola rappresenta un segno tangibile dell’impegno che la Regione Liguria ha nei confronti dei giovani e del futuro del nostro territorio».

Interviene così il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi a proposito del bando “Match Point 3” che partirà lunedì 3 febbraio.

«In un contesto sociale ed economico che spesso vede i giovani trovarsi a dover affrontare sfide difficili per entrare nel mondo del lavoro, questa misura, finanziata dalla Regione Liguria con le risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027, non è solo un'opportunità, ma una vera e propria risposta alle necessità di competenze avanzate che il mercato del lavoro richiede oggi - sottolinea Invernizzi - Con un investimento di 4 milioni di euro, il nuovo bando si propone di formare i nostri ragazzi, dai 18 ai 34 anni, offrendo loro competenze concrete per le professioni richieste dalle imprese. L’obiettivo non è solo prevenire il fenomeno dei neet, ma colmare quel divario che spesso separa i giovani dalle opportunità di lavoro, rendendoli più competitivi in un mercato che si evolve continuamente».

Il consigliere Invernizzi precisa anche che «il bando non è una misura isolata, ma fa parte di un disegno più ampio, inserito in una programmazione quadrimestrale che prevede 30 milioni di euro di investimenti, con l’intento di creare un circolo virtuoso tra formazione e occupazione. E i risultati parlano chiaro: nelle edizioni precedenti, grazie alla combinazione di formazione teorica e pratica, abbiamo visto centinaia di giovani trovare un'occupazione stabile a distanza di pochi mesi dalla fine del corso».