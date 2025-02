Sassello, Gian Marco Scasso ci riprova: si candida Sindaco alle comunali

Gian Marco Scasso è pronto nuovamente a scendere in campo alle prossime elezioni comunali a Sassello.

Dopo la sconfitta del maggio 2023 con uno scarto di soli 63 voti contro Marco Dabove (531 preferenze contro 468) in un anno nel quale lo stesso neo Sindaco ha formalizzato le dimissioni per divergenze all'interno della sua maggioranza, soprattutto con l'ex vicesindaco Tomaso Pronsati, che hanno portato il Comune della Valle dell'Erro al commissariamento, il 56enne caposquadra del distaccamento dei vigili del fuoco ed ex capogruppo di minoranza ha annunciato la sua candidatura alle amministrative che si terranno probabilmente il prossimo maggio-giugno.

"La scorsa tornata era stata una scelta più sofferta, avevo tentennato fino all'ultimo poi mi ero candidato e nonostante la sconfitta avevo avuto l'appoggio del 46.85% dei sassellesi. A questo giro mi candido Sindaco perchè bisogna riprendere in mano la situazione" spiega Scasso.

"Sarà un'avventura stimolante, le persone infatti ci vengono incontro ma non sarà una passeggiata. C'è bisogno che tutti ci rimettiamo in pista, di dialogare per migliorare tutti insieme e mi sembra che questa voglia ci sia".

Sguardo al futuro ma l'attenzione rimane focalizzata sempre sulla tradizione.

"Il sassellese ha voglia di rimanere qui e capisco che non è facile viverci perchè i servizi non sono tantissimi - prosegue il candidato alla carica di primo cittadino - Bisogna fare discorsi equilibrati e con i piedi per terra senza fare promesse non attuabili, c'è da recuperare una comunità che sta cambiando. Da una parte bisogna aprirsi al nuovo, dall'altro bisogna garantire il fatto che c'e una certa mentalità e le tradizioni devono rimanere intatte".

Nel suo gruppo sono presenti figure di spicco come l'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi ormai da anni di casa a Sassello e l'ex assessore albisolese all'ambiente e all'urbanistica dal 2009 al 2012 Roberta Casapietra.

"Sto tirando su una squadra con persone che la scorsa tornata non si erano volute candidare e un po' per com'è andata e poi per orgoglio sassellese hanno deciso di scendere in campo - continua Gian Marco Scasso - Stiamo costruendo una lista pensando di governare e non di vincere".

Al momento non stanno circolando voci di altre candidature nel comune degli amaretti. Mesi fa sembrava fosse in pole position proprio Pronsati.

"È giusto che ognuno faccia la sua corsa e che in un paese democratico ci siano pensieri diversi. Che ci sia più di una lista e persone che vogliano candidarsi e mettersi in gioco" il commento su una possibile lista rivale.