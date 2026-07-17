Stella, dopo le dimissioni di Donati, nominato vicesindaco Roberto Rossello

Dopo le dimissioni presentate dall'ex vicesindaco e assessore Maurizio Donati, cambiano a Stella gli equilibri nella giunta comunale.

Il sindaco Andrea Castellini ha infatti firmato mercoledì scorso i decreti di nomina che "ridefiniscono la squadra di governo per affrontare l'ultimo miglio del mandato elettorale, all'insegna della continuità e del rilancio dell'azione amministrativa".

La novità principale riguarda la nomina a vicesindaco dell'assessore Roberto Rossello, già "recordman" di preferenze nelle elezioni del 2021.

Entra inoltre in giunta l'attuale presidente del consiglio comunale, Alberto Baldi, che porta la sua esperienza direttamente nell'organo esecutivo.

"Roberto Rossello è la persona giusta per questo ruolo. So che darà il massimo, come ha sempre fatto fin dal primo giorno, e sono certo che sarà un valido aiuto sia per me, sia per l'intera macchina comunale in questa fase cruciale, come sicuramente farà anche Alberto Baldi", ha detto il sindaco Castellini. "Ci avviamo nella fase finale di questi bellissimi e intensi 5 anni di duro lavoro e di obiettivi raggiunti, quali, per esempio, l’apertura che avverrà a settembre del nuovo asilo nido comunale G. Costantini, e tanto, tanto altro in corso di attuazione e in programmazione oltre, ovviamente, a tutto ciò che abbiamo sviluppato sino ad oggi".

"Ringrazio sentitamente il sindaco per la fiducia che ha riposto in me. Lavorerò come ho sempre fatto con grande passione per il bene della nostra comunità", le parole del neo vicesindaco Rossello. "Cercherò inoltre, con il massimo delle mie capacità, di essere un degno sostituto amministrativo del mio predecessore, che ringrazio sinceramente per l'importante lavoro svolto fino ad oggi. Pronti a finire questo mandato al massimo delle nostre possibilità".

"Desidero ringraziare sinceramente il sindaco per la fiducia accordatami con questa nomina. Un sentito ringraziamento va anche all'assessore uscente per l'ottimo lavoro svolto finora. Davanti a me ci sono solo pochi mesi di mandato, ma garantisco fin d'ora il massimo impegno e dedizione per portare a termine gli obiettivi prefissati al servizio della comunità", continua l'assessore Alberto Baldi.

Baldi ha rassegnato le dimissioni come presidente del consiglio comunale. Il suo successore verrà nominato nella prossima seduta del parlamentino stellese.

Mantiene il suo ruolo come consigliere comunale Maurizio Donati.