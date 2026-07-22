Incendio di sterpaglie a Sassello, fiamme minacciano il bosco: intervento dei soccorsi

Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio, intorno alle 18, a Sassello, in località Chiappuzzo, dove un incendio di sterpaglie ha richiesto un tempestivo intervento dei soccorsi.

Per cause ancora in corso di accertamento, pare comunque sia coinvolto un fuoco di pulizia mal controllato, le fiamme si sono propagate rapidamente avvicinandosi alla zona boschiva circostante. La situazione ha reso necessario un rapido dispiegamento di uomini e mezzi per contenere il fronte del fuoco ed evitare un'estensione dell'incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Varazze e Savona, affiancati da diverse squadre AIB della Protezione Civile provenienti da Stella, Celle Ligure e Albisola, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area.

Le cause del rogo e l'esatta dinamica dell'accaduto restano al momento da chiarire. Non si segnalano, al momento, persone coinvolte o danni ad abitazioni, mentre le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono proseguite fino al completo contenimento delle fiamme.