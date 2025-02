Doveva scontare una pena in carcere, tradito dalla sosta all'autogrill di Savona: 31enne genovese arrestato

Doveva scontare una pena di detenzione in carcere per furto e, invece, era ancora a piede libero. A tradire però un 31enne genovese, accusato di una rapina ad un altro giovane, è stata una sosta all'area di servizio “San Cristoforo Nord” sull’autostrada A10, tra Albisola e Savona in direzione Francia.

Lì il giovane, accusato di aver rapinato un ragazzo l’11 agosto scorso a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, al quale aveva strappato una collana d’oro utilizzando dello spray urticante provocando inoltre lesioni a quattro persone, è stato intercettato dalla Polizia di Stato di Genova.

Intorno alle 3:00 dello scorso venerdì gli agenti di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena, in vigilanza sulle tratte autostradali liguri, lo hanno identificato e accertato come avesse a suo carico un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a seguito delle indagini dalla Squadra Mobile della Questura siciliana.