Parapiglia in Dego-Virtus Sanremese a Cairo: un calciatore trasportato in ospedale

Scatta un parapiglia durante il match di Prima Categoria Dego-Virtus Sanremese allo stadio Brin di Cairo Montenotte che porta all'intervento dei sanitari.
Dopo un litigio in campo pare che un calciatore della squadra valbormidese abbia colpito un attaccante del team matuziano.
Sul posto poco prima delle 17.00 è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Cairo che ha accompagnato fuori dal rettangolo di gioco in barella il 30enne ferito ad un ginocchio.
La pubblica assistenza cairese lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.