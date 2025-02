Falsi carabinieri e avvocati, il Comune di Mallare: "Attenzione alle truffe ai danni degli anziani"

"Analogamente, si invitano le persone a fare molta attenzione ed a telefonare al numero di emergenza 112 per segnalare l'accaduto qualora ricevessero telefonate da sedicenti "Marescialli dell'Arma dei Carabinieri" piuttosto che da sedicenti "Avvocati" i quali comunichino che al fine di evitare conseguenze ad uno stretto congiunto (figlio, ecc.) occorra provvedere al pagamento e/o alla consegna di una somma - proseguono dal Comune valbormidese - Con l'occasione, invito la Cittadinanza a scaricare l'app ufficiale del 112, denominata 'Where Are U', tramite la quale è possibile contattare i soccorsi in caso di emergenza, ed in tal caso verrà inviata automaticamente la posizione dello smartphone che consentirà un intervento il più tempestivo possibile: in tal caso, infatti, l'app effettuerà una chiamata al Numero d'Emergenza Europeo 112 fornendo all'operatore la posizione dello smartphone. Attraverso tale app, nel caso in cui non sia possibile parlare, è possibile selezionare la "chiamata silenziosa" ed indicare il tipo di intervento richiesto; gli operatori sapranno come gestire al meglio la chiamata. E' altresì possibile utilizzare la funzione di chat al fine di instaurare una comunicazione testuale e diretta con l'operatore della Centrale 112 durante le telefonata".