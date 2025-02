Proponevano prodotti a km zero in un agrifattoria ma venivano acquistati al supermercato: a processo i titolari

Un patteggiamento e una messa alla prova.

Queste le richieste rispettivamente di M.B. e C.E., titolari di un'agrifattoria di Giusvalla a giudizio per aver promesso e aver fatto pagare banchetti di nozze con prodotti a km zero quando invece in realtà si sarebbero riforniti con prodotti alimentari della grande distribuzione.

13 le coppie che si sono costituite parte civile, una delle quali assistite dall'avvocato Pierluigi Pesce.

B. difeso dall'avvocato Silvia Sessarego discuterà il patteggiamento a fine marzo, E. difesa dal legale Fabrizio Vincenzi ha richiesto invece la messa alla prova a maggio.

Nel 2022 uno dei casi finiti al centro dell'indagine, con la location prevista che era stata spostata dalla località Bricco Croce ad un comune della Val Bormida. Il cibo però non sarebbe stato di qualità a km 0 ma preparato da un servizio di catering e acquistandolo da un supermercato.