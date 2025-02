Varazze, risate e allegria con un ricco programma di eventi dedicati a grandi e piccini per godersi la magia del Carnevale

Si tingeranno di colori febbraio e marzo a Varazze, con risate e allegria grazie a un ricco programma di eventi dedicati a tutti, grandi e piccini per godersi la magia del Carnevale in un’atmosfera festosa, con la città pronta a offrire tante opportunità per divertirsi!

Si parte l’8 febbraio con il laboratorio "Teste matte" presso la Sala Ragazzi della Biblioteca, un’attività pensata per i bambini dai 4 ai 10 anni. I piccoli partecipanti potranno dare sfogo alla loro creatività, realizzando maschere e decorazioni divertenti in attesa del Carnevale. Per partecipare, però, è necessaria la prenotazione, quindi non dimenticare di chiamare al numero 349 589 6061.

Poi, il 16 febbraio, si continua con una grande festa al Campetto di Casanova a partire dalle ore 15:00. Il pomeriggio sarà all’insegna della tradizione, con la pentolaccia che farà divertire i più piccoli, mentre i grandi potranno gustarsi focaccette, bugie, cioccolata calda e vin brulé. Un’ottima occasione per stare insieme in compagnia!

Il 22 febbraio si festeggia al Colle di San Donato, dalle 14:30 in poi. In una cornice panoramica e suggestiva, i bambini potranno divertirsi con giochi, pentolaccia, una merenda golosa e una lotteria con tanti premi in palio. Un modo perfetto per passare il pomeriggio in allegria, immersi nella bellezza del colle.

Un altro appuntamento molto atteso è il 23 febbraio, con il grande evento di Carnevale organizzato dalla Città di Varazze e dall’Oratorio Don Bosco, che animerà il centro storico a partire dalle ore 16:00. Il tema di quest’anno sarà “Emozionando” (ispirato al film Inside Out), e i bambini potranno divertirsi con truccabimbi, baby dance, animazione e un laboratorio creativo a cura di "Lì per Lì Lab" in Slargo Malocello. E non finisce qui! La festa culminerà con una grandiosa sfilata delle mascherine e una pentolaccia in Piazza Nello Bovani, dove non mancherà nemmeno il mega tiro alla fune. Sarà un pomeriggio davvero speciale!

Il 1° marzo sarà il turno della Polisportiva San Nazario, che dalle 15:00 ospiterà un Carnevale per i bambini, con gonfiabili, giochi, musica e, naturalmente, una pentolaccia. Non mancheranno le prelibatezze come cioccolata calda e focaccette, per un pomeriggio di pura gioia.

Infine, il 2 marzo, presso il Salone Parrocchiale SS. Annunziata a Pero, ci sarà un’altra festa di Carnevale a partire dalle 15:30. I bambini potranno divertirsi con la tradizionale pentolaccia, mentre gli adulti si scaldano con vin brulé, il tutto immersi nell'atmosfera festosa della comunità.

Tutti gli eventi sono gratuiti.