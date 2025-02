Nidi gratis, dalla Regione 8 milioni per la seconda edizione

Regione Liguria stanzia 8 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027 e approva la seconda edizione di “Nidi gratis”, la misura che, attraverso l’erogazione di voucher alle famiglie, ne favorisce l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Ciascuna famiglia ligure con ISEE familiare inferiore a 40 mila euro potrà ricevere un contributo mensile compreso tra 300 e 500 euro, per un importo totale fino a 5.500 euro.

“Come promesso, e come indicato nel programma di governo presentato a inizio dicembre, diamo concretezza in tempi particolarmente rapidi a un provvedimento molto atteso dai liguri — commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci —. Il bando dedicato agli asili nido ha una dotazione economica importante, 8 milioni di euro, ed è strategico per favorire l’accesso ai servizi per la prima infanzia e per supportare in maniera diretta e concreta le famiglie dal punto di vista economico”.

“L’iniziativa regionale — spiega l’assessore alle Politiche socio-sanitarie e sociali, Massimo Nicolò — vuole supportare le famiglie a reddito medio-basso con voucher che abbattano i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia, in particolare nidi, servizi educativi domiciliari e sezioni primavera. Con la prima edizione abbiamo supportato oltre 3 mila nuclei familiari e anche quest’anno vogliamo rinnovare l’impegno di Regione Liguria, vista la profonda valenza sociale della misura”.

“Un altro impegno mantenuto a beneficio di un numero crescente di famiglie liguri, dal momento che la soglia ISEE minima per presentare domanda passa da 35 mila euro a 40 mila — prosegue l’assessore alla Tutela dell’Infanzia e alle Pari Opportunità, Simona Ferro —. Grazie a questa iniziativa di successo, aumentiamo il numero di bambini che possono accedere ai servizi per la prima infanzia, garantendo loro opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia. Con questa misura, inoltre, riusciamo a migliorare la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro, offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere l’attività lavorativa o formativa con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in servizi qualitativamente adeguati”.

“Diamo seguito a un provvedimento storico come quello degli asili nido gratuiti aprendo la seconda edizione di un bando che offre un sostegno davvero significativo a migliaia di liguri — dichiara l'assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo, Marco Scajola —. Dal 18 febbraio metteremo a disposizione 8 milioni di euro con l’obiettivo di conciliare la vita familiare di papà e mamme con quella lavorativa. Attraverso le fondamentali risorse FSE, dal 2022 a oggi, abbiamo coinvolto oltre 41 mila cittadini nelle nostre attività, aiutandoli nei campi della formazione, del lavoro, dello sport e del sociale con un investimento complessivo di 205 milioni di euro. Continueremo con una programmazione attenta alle reali necessità delle persone sulla scia dei grandi risultati ottenuti, come quello dei nidi gratis”.

Il valore mensile del voucher va da un minimo di 300 euro per le famiglie con ISEE familiare (o ISEE del minorenne, in caso di genitori separati) compreso tra 30 mila e 40 mila euro, a un massimo di 500 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Ciascuna famiglia può chiedere voucher per fino a undici mesi di frequenza, a partire dal mese di settembre 2024, per un contributo totale compreso tra 3.300 euro e 5.500 euro.

Le famiglie possono presentare domanda dal 18 febbraio fino alle 17:30 del 31 marzo. Verrà poi stilata una graduatoria delle domande ammissibili e saranno erogati i voucher agli aventi diritto, fino a esaurimento risorse.

Per presentare domanda è necessario accedere al sistema Bandi on line dal sito internet https://bandifilse.regione.liguria.it/. Sullo stesso sito sono elencati tutti i requisiti e le informazioni necessarie per accedere al bando e presentare correttamente domanda.