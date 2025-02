Dal sostegno a Bucci alla presenza costante sul territorio: nascono i coordinamenti provinciali di "Orgoglio Liguria"

Da esperienza civica elettorale a movimento strutturato, presente sull'intero territorio ligure. Così "Orgoglio Liguria", nato come lista a sostegno dell'attiale presidente della Regione, Marco Bucci, si trasforma e si apre a chi si riconosce nell'esperienza amministrativa e politica dello stesso Bucci e intende impegnarsi per interpretare questi valori in altri enti locali in tutta la Liguria.

Già in vista delle prossime amministrative di primavera, ha preso così ufficialmente vita Orgoglio Genova, allo scopo di rafforzare la partecipazione attiva di tutti coloro che vedono nel civismo la risposta ideale per governare la città. Insieme ad esso stamattina sono stati presentati anche i coordinamenti di Orgoglio La Spezia, Orgoglio Imperia e Orgoglio Savona.

“Il progetto - afferma il capogruppo e consigliere regionale Giovanni Boitano, chiamato a essere il coordinatore regionale del movimento - si fonda sull’entusiasmo e l’impegno di tante persone che, già in occasione della scorsa campagna elettorale, hanno contribuito al successo di Orgoglio Liguria. Il nuovo movimento avvierà un'organizzazione snella ed efficace, con un coordinatore e un vicecoordinatore per ogni provincia ligure e, per la città di Genova, anche con un responsabile per ogni municipio. Questa struttura permetterà di mantenere un legame stretto con il territorio e di rispondere in modo tempestivo alle esigenze dei cittadini. Il movimento non sarà rivolto al proprio passato con spirito autoreferenziale, ma punterà ad ascoltare e accogliere contributi, idee e persone che, anche provenienti da esperienze politiche diverse, riconoscono e sostengono l'importanza della svolta impressa all'attività amministrativa da Marco Bucci in Comune a Genova e ora in Regione Liguria”.

“Il successo riscosso sui territori dalla lista Orgoglio Liguria è stato molto forte in occasione delle elezioni regionali, ma ancor più dopo il voto abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione - aggiungono Marco Frascatore, Walter Sorriento e Paolo Rossi, che si occuperanno rispettivamente dei coordinamenti delle province di La Spezia, Imperia e Savona -. Moltissime persone ci hanno contattato mettendosi a disposizione per collaborare, farsi interpreti delle esigenze dei cittadini, partecipare a iniziative. Per questo anche in tutte le province Orgoglio Liguria si è strutturato e trasformato in un movimento organizzato”.

LA STRUTTURA

Coordinamento regionale ORGOGLIO LIGURIA

• Coordinatore regionale: Giovanni Boitano

• Membri coordinamento: Marco Frascatore, Walter Sorriento, Paolo Rossi

• Vicepresidente comitato politico: Barbara GRASSO

Coordinamento provinciale ORGOGLIO GENOVA

• Coordinatore comunale Genova: Federico Barbieri

• Membri coordinamento provinciale: Stefania Cosso, Lorenzo PASI

Coordinamento provinciale ORGOGLIO LA SPEZIA

• Marco Frascatore

Coordinamento provinciale ORGOGLIO IMPERIA

• Walter Sorriento

Coordinamento provinciale ORGOGLIO SAVONA

• Paolo Rossi, Marino Fenocchio

Coordinamenti Municipi Genova: Salvatore Michelizzi, Ivonne Torres, Daniele Mignemi, Giuliano Sighieri, Marco Cavo, Andrea Lemmi, Giuseppe Rappa, Francesco Vesco, Stefania Cosso.