Scajola relaziona le Regioni su "Salva Casa" e "Piano Casa": "Strumenti fondamentali, presto incontri a tema in tutte le province liguri"

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario della commissione IX per la materia dell’edilizia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha illustrato oggi alle altre regioni italiane le nuove linee guida del decreto Salva Casa e gli aggiornamenti sul Piano Casa Italia e sull’avvio delle consultazioni per le modifiche al testo unico in materia di edilizia.

L’incontro odierno ha fatto seguito a quello avuto dallo stesso assessore Scajola con il ministro Matteo Salvini, martedì 28 gennaio, e alla pubblicazione delle suddette linee guida da parte del ministero avvenuta venerdì 31 gennaio.

"Ho voluto incontrare nel più breve tempo possibile i colleghi delle altre regioni italiane per condividere le importanti novità sul tema casa – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Le regioni sono pronte a collaborare e a svolgere un ruolo da protagoniste da qui ai prossimi anni. Prenderemo in carico le linee guida ministeriali sul ‘Salva Casa’ per diffonderle al meglio e permettere ad amministrazioni comunali e professionisti di superare le iniziali criticità nell’applicazione del decreto dando uniformità sul territorio nazionale. Per ciò che concerne il Piano Casa il Governo ha annunciato lo stanziamento di risorse importanti che dovrebbero essere sopra i 650 milioni di euro".

"L’obiettivo è quello di mettere in pratica modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e sociale recuperando il patrimonio esistente. Come Regione Liguria siamo pronti a fungere da modello italiano sulla scia dei grandi risultati ottenuti con i tre progetti Pinqua di Sanremo, Genova e Sarzana. Su questi due temi organizzeremo specifici incontri in tutte le province liguri per aggiornare e formare i Comuni, le associazioni di categoria e i professionisti", conclude Scajola.

Durante l’incontro odierno sono inoltre state poste le basi del lavoro da compiere, insieme al ministero, per la riforma del testo unico in materia di edilizia. L’obiettivo condiviso è quello di semplificare e digitalizzare molti degli attuali procedimenti.