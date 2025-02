Operazione "Pet Food", accolto il ricorso al Tribunale del Riesame: un arrestato ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di scarcerazione del 37enne Stefano Oricchio arrestato lo scorso 29 gennaio nell'ambito dell'operazione "Pet Food".

Per Oricchio, difeso dagli avvocati Vittorio Savona e Alberto Bonifacino, sono stati quindi disposti i domiciliari (aveva patteggiato in precedenza 2 anni e 8 mesi).

L’indagine del Comando provinciale di Savona aveva permesso di documentare complessivamente lo spaccio di oltre 100 kg di varie sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish, MDMA e Ketamina), che suddivise consentono di produrre oltre un milione di singole dosi, con un possibile valore sul mercato illegale di oltre 2.000.000 di euro.

Centrale era stata la posizione di Edoardo Porro e del padre Carlo che gestivano un negozio di animali nella frazione di Vadino in via Piave. Particolarmente ingegnosa era stata la modalità di consegna dello stupefacente ad opera dei due, ex gestori di una palestra di arti marziali e proprietari del negozio specializzato.

Lo occultavano infatti all’interno delle confezioni di alimenti per cani e gatti, per poi venderlo agli acquirenti e spacciatori sia nel negozio, sia nella palestra, tre box, oppure lo portavano direttamente a domicilio, con un profitto illecito particolarmente elevato.

Nelle 95 pagine dell'ordinanza del Gip ad emergere è proprio la centralità della figura di Edoardo Porro nel mercato degli stupefacenti. Sarebbe stato un riferimento, nel territorio dell'albenganese, per l'approvvigionamento delle diverse sostanze, cedute anche con quantitativi importanti, ad una rete fidata di clienti e intermediari, che in seguito si occupavano della distribuzione al dettaglio.

Più che corposa, minuziosa e particolarmente dettagliata l'attività tecnica investigativa dei carabinieri dal novembre 2023 al maggio 2024 dalle conversazioni tra gli indagati, i servizi di osservazione, controllo e pedinamento e il monitoraggio degli spostamenti tramite il gps e l'acquisizione di immagini video.

Dalle intercettazioni emergerebbe che anche il padre Carlo si occuperebbe in prima persona di organizzare la logistica per la custodia delle sostanze, il trasporto, le cessioni e i pagamenti. Non sembrerebbe poi stata costituita una sorta di "associazione" finalizzata al traffico di stupefacenti con una distribuzione di ruoli e gerarchie ma una sorta di pluralità di "intese" per l'acquisto e la rivendita delle sostanze.

Con soggetti di volta in volta diversi. Si tratterebbe invece di un''impresa individuale' con diversi collaboratori, senza rapporti tra di loro.

Tra le intercettazioni emergerebbe la cifra che sarebbe stata occultata, circa un milione di euro con la madre (non coinvolta nell'indagine) che avrebbe dichiarato "sembri Totò Riina" e "vivi come quella gente lì, buncherato di m...a". Anche il padre lo avrebbe esortato a fermarsi dopo che il figlio aveva manifestato la preoccupazione di essere arrestato e che qualcuno potesse subentrare nel traffico delle sostanze.