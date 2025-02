"Ecocardio-day": prevenzione e riduzione delle liste d’attesa con la Cardiologia di Asl2

Oggi, sabato 8 febbraio, la Cardiologia di Asl2 lancia l’iniziativa "Ecocardio-day", un evento dedicato alla salute pubblica e alla lotta contro le lunghe liste d’attesa. L’appuntamento si terrà dalle 9 alle 13 presso la Cardiologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre una seconda giornata è prevista per il 22 febbraio presso la Cardiologia dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, con lo stesso orario.

L’iniziativa offre ecocardiogrammi per la popolazione (accessibili tramite richiesta mutualistica e prenotazione CUP) e una conferenza sulla prevenzione cardiovascolare, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce e della cura delle malattie cardiache.

“La Cardiologia dell’Ospedale Santa Corona festeggerà il mese di San Valentino in modo speciale – spiegano gli organizzatori –. I medici si impegneranno in uno straordinario abbattimento delle liste d’attesa per gli ecocardiogrammi e forniranno ai partecipanti informazioni utili sulla prevenzione e il trattamento delle cardiopatie”.

Un’occasione preziosa per chi necessita di un controllo cardiologico e desidera approfondire le proprie conoscenze sulla salute del cuore.