Savona, avvio del porta a porta, Orsi: "A che punto è la campagna informativa?"

Sea-S ha annunciato per questo mese l'avvio di una campagna informativa nelle scuole, ma non si sa ancora nulla di quella per il passaggio al nuovo sistema di raccolta che dovrebbe partire in città.

A sollevare la questione è il consigliere comunale di PensieroLibero.zero Fabio Orsi, che interviene sull'attivazione della raccolta porta a porta: "Nella riunione in commissione di questo autunno – spiega Orsi - era stato precisato, ad espressa e reiterata domanda, che non solo il servizio porta a porta sarebbe andato a regime entro marzo-aprile, ma che l’informazione ai cittadini sulle modalità di raccolta per la città, secondo le modalità che sarebbero state rappresentate sia da parte di Seas che del Comune stesso, sarebbe iniziata a dicembre".

"Non mi risulta che vi sia incorso alcuna campagna capillare di informativa su questa che sarà una vera e propria rivoluzione – continua Orsi - Siamo a febbraio inoltrato".

Il Comune aveva spiegato che, non essendoci state comunicazioni a riguardo da Seas, il convincimento fosse che l’inizio del piano di informazioni e di avvio del servizio avvenisse in base a quanto indicato dall’amministratore.