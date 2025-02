Bollettino meteo: settimana con variabilità ma poche piogge

Questa settimana si appresta ad essere condizionata da correnti occidentali umide ma deboli, che caratterizzeranno un meteo fatto di nuvolosità variabile e poche precipitazioni. Temperature in perfetta media almeno fino a venerdì incluso. Nel fine settimana nuovo possibile ingresso di aria più fredda ma senza risvolti precipitativi significativi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 10 a venerdì 14 febbraio

Oggi parzialmente nuvoloso dopo una mattinata più serena, domani molto nuvoloso o coperto con deboli piogge irregolari su tutte le regioni, più intense con possibili rovesci sul levante ligure. Neve a partire dai 1000/1200m sulle Alpi.

Mercoledì nuvoloso per nubi basse, possibile situazione di piogge persistenti anche intense sul genovese che potrebbe protrarsi fino a giovedì. Sul resto del Nord Ovest nubi poi in attenuazione sempre giovedì ma con nebbie sulle pianure.

Da venerdì rasserenamenti sempre più ampi e possibile ingresso di aria più fredda dal'Europa nordorientale.

Temperature in perfetta media in quota, al suolo oscilleranno soprattutto a causa delle condizioni del cielo. Le massime saranno generalmente comprese tra 8 e 14 °C, le minime piuttosto altine tra 3 e 8 °C. In entrambi i casi i valori più alti si registreranno lungo le coste liguri.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica più intensa sarà possibile solo in Liguria e possibile sulle Alpi venerdì.

Tendenza fine settimana

Si prospetta un fine settimana ancora di aria fredda ma per lo più sterile con cielo terso. Attendiamo conferme nei prossimi aggiornamenti.

