“Albenga Passato e Presente”, il 15 febbraio appuntamento con “Il Comandante Alessandro D'Aste al servizio segreto di Cavour”

Continuano gli appuntamenti per la Rassegna “Albenga Passato e Presente” proposti dal Prof. Moscardini con la Fondazione G. M. Oddi e il Patrocinio del Comune di Albenga.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 15 febbraio alle ore 17, nell'Auditorium San Carlo di Via Roma 58, con la conferenza “Il Comandante Alessandro D'Aste al servizio segreto di Cavour”.

Relatori Giovanni Ansaldi e Mario Moscardini.

Nel maggio del 1860 Cavour diede l'incarico ad Alessandro D'Aste, capitano di vascello albenganese, di controllare segretamente i movimenti di Garibaldi e della spedizione dei Mille da Quarto sino alla conquista del Regno delle Due Sicilie. Attraverso le lettere autentiche inviate da Cavour al comandante D'Aste, Mario Moscardini e Giovanni Ansaldi ricostruiranno le vicende storiche che videro un albenganese direttamente coinvolto negli avvenimenti che portarono all'Unità d'Italia. Alessandro D'Aste, già insignito dall'imperatore Napoleone III del titolo di “Ufficiale della Legion d'Onore” per il salvataggio di un reparto francese durante la guerra di Crimea, ottenne da Vittorio Emanuele II la Medaglia d'Oro al Valor Militare per la conquista di Ancona nel settembre del 1860 e poco dopo la Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia per l'assedio di Gaeta. Dalla lettura del carteggio tra il Conte di Cavour e Alessandro D'Aste emergono retroscena storici avvincenti e poco conosciuti, realmente accaduti e documentati, capaci di suscitare curiosità ed interesse.

Partecipa all'evento l'Associazione Vecchia Albenga APS.

L'ingresso è gratuito e al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G. M. Oddi.