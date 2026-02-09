Albenga, San Valentino con Maria Masella: il commissario Antonio Mariani torna con la 27ª indagine

Sabato 14 febbraio Albenga celebra San Valentino con la letteratura e il noir, ospitando la scrittrice genovese Maria Masella, che torna in città per presentare l’ultima indagine del commissario Antonio Mariani, protagonista di una delle serie più longeve e amate del panorama giallo italiano. L'appuntamento sarà alle ore 17.30 all’Auditorium San Carlo, via Roma e sarà ad ingresso libero.

La data dedicata agli innamorati si rivela particolarmente significativa: pur muovendosi nei territori del noir, il nuovo romanzo affronta anche il tema del rapporto amoroso tra Mariani e la moglie Francesca, mettendo al centro sentimenti, fragilità e legami messi alla prova da eventi inattesi.

Con questa ventisettesima inchiesta, Antonio Mariani si colloca ormai a pieno titolo accanto ai grandi personaggi della narrativa gialla nazionale, come Montalbano, Schiavone, Bordelli e Arcadipane.

Maria Masella, autrice di lunga e consolidata esperienza, ha pubblicato nel corso della sua carriera anche con importanti editori nazionali come Mondadori e Salani, ma ha scelto di portare avanti la sua serie più rappresentativa con la casa editrice genovese Fratelli Frilli, confermando un legame forte e coerente con il territorio e con un progetto editoriale indipendente e di qualità. Una fedeltà che richiama quella dei grandi “personaggi bandiera”, sempre più rari anche nel mondo culturale.

L’incontro sarà una conversazione tra l’autrice e Renata Barberis, che prenderà spunto dal nuovo romanzo per allargarsi ai temi che il noir contemporaneo sa affrontare: memoria, relazioni, responsabilità e ombre del passato che continuano a influenzare il presente.