09 febbraio 2026

San Valentino ad Albenga: arte diffusa, musica sul mare e menù romantici per vivere la città

Alle 17, inaugurazione della passeggiata di accesso al molo della Darsena con concerto del duo Georgia Rose

Una giornata pensata per rallentare i ritmi, riscoprire la città e viverla nel suo lato più romantico, tra arte, musica e convivialità: ecco come Albenga celebrerà San Valentino! 

Il percorso prende avvio nel centro storico con la mostra diffusa “Il linguaggio del cuore”: un itinerario tra quadri e opere esposte all’interno di negozi e bar che hanno aderito all’iniziativa. Una passeggiata senza fretta tra negozi e locali, dove arte e vita quotidiana si intrecciano offrendo interpretazioni diverse del tema dell’amore, attraverso colori, parole e suggestioni.

Nel tardo pomeriggio l’atmosfera si sposta sul lungomare. Alle ore 17 la passeggiata di accesso al molo della Darsena sarà inaugurata con il primo concerto su quella che ormai è stata definita “La rotonda sul mare di Albenga”. A creare la cornice ideale per concludere San Valentino in modo semplice, autentico e suggestivo musica dal vivo del duo Georgia Rose.

Dopo l’arte e la musica, spazio al piacere della tavola.  Bar e ristoranti aderenti propongono drink e menù romantici pensati appositamente per l’occasione, invitando cittadini e visitatori a fermarsi, brindare e concedersi una pausa di gusto in compagnia. Si consiglia la prenotazione presso i ristoranti aderenti.

MENÙ “ROMANTICI” AD ALBENGA

  • Agriturismo Nonna Litta – 388 8290315
  • Agriturismo Torre Pernice – 348 6600663
  • Ristorante Babette – 339 545530 / 0182 544556
  • Hostaria del Viale – 320 6613751
  • Osteria dei Leoni – 0182 51937
  • Otto Food – 335 7736433
  • La Dolce Vita – 339 6243527 / 0182 50243
  • SunnyFood Tapas Bar – 393 8051388
  • Sotto Il – Pizzeria e Ristorante – 340 0065572
  • Tenuta Colombera – 377 5733715
  • Ricaroka Ristorante Pizzeria – 0182 50751
  • Un’Ottima Annata – 388 8217880

Albenga invita a vivere il giorno più romantico dell’anno lasciandosi guidare dal cuore, tra arte, sapori e musica, in un’atmosfera accogliente e senza tempo.

