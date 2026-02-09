“Optima Aqva”, ad Albenga ciclo di lezioni sull’acqua promosso dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri

Tra febbraio e aprile torna ad Albenga Optima Aqva, il tradizionale ciclo di lezioni promosso dalla Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, da anni appuntamento consolidato per studiosi e appassionati. Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’acqua, tema di grande attualità, affrontato da un punto di vista geologico, archeologico e storico, con particolare attenzione alla Liguria e al territorio ingauno.

Il programma propone incontri di alto profilo scientifico, affidati a specialisti di riconosciuta competenza. Tra questi il professor Fabio Negrino, noto per gli scavi nelle valli di Albenga, che ripercorrerà le origini dell’uomo e il ruolo decisivo delle acque nell’espansione dell’umanità. Si parlerà inoltre della gestione idrica nella Genova romana, ricostruita grazie alle indagini archeologiche della Soprintendenza, e dell’organizzazione delle acque nel Medioevo, con particolare riferimento ai monasteri cistercensi, celebri per la bonifica degli acquitrini e l’irrigazione dei terreni aridi, e ai grandi complessi monastici femminili liguri.

Ampio spazio sarà dedicato alla storia di Albenga e del suo territorio, segnata per secoli dalla presenza, spesso distruttiva, dei torrenti e poi del fiume Centa, che ha profondamente condizionato lo sviluppo urbano ed economico della città. Verranno inoltre analizzate le testimonianze dell’uso dell’acqua tra Cinque e Seicento per l’irrigazione di coltivazioni e giardini, con resti ancora visibili nella piana e sulle colline a sud di Albenga.

Il ciclo si aprirà sabato 14 febbraio con la lezione del geologo Alfonso Bellini, dedicata al tema “Acqua”. Tutti gli incontri si terranno alle 16.30 nella sede della Sezione Ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, a Palazzo Peloso Cepolla, in piazza San Michele 12. Alle conferenze seguiranno, in primavera, visite a sistemi storici di utilizzo idraulico e altri appuntamenti legati al valore universale dell’acqua.

Ecco tutti gli appuntamenti che si svolgeranno:

sabato 14 febbraio - Alfonso Bellini, già Università di Genova – Acqua.

sabato 21 febbraio - Josepha Costa Restagno, IISL - Il Centa, tra città e il territorio: storie secolari di piene e inondazioni, ponti travolti e strade scomparse.

sabato 28 febbraio - Valeria Polonio - già Università di Genova – L’età d’oro per la spiritualità femminile ligure, il XIII secolo.

sabato 7 marzo - Fabio Negrino – Università di Genova, IISL - La preistoria del mare: alle origini del rapporto tra uomo e grande acqua.

sabato 14 marzo - Piera Melli, già Soprintendenza Archeologia - La gestione dell’acqua nella Genova antica.

sabato 21 marzo - Giorgio Barbaria, IISL: Per i sistemi irrigui delle ville extraurbane: esempi e strutture, dal Monte di San Martino a Lusignano.

sabato 28 marzo - Visita al sistema industriale di Borghetto d’Arroscia.